Roma | 58enne in scooter si scontra con cinghiale | grave

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – Unè rimastomente ferito adopo essere finito con il suocontro unche si trovava sulla strada. L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 23 in via Cassia Nuova, incrocio con via Oriolono, zona nord della Capitale. L’uomo era a bordo del suo Honda Sh e a causa del buio non avrebbe visto ilin strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Gruppo Montemario della polizia locale diCapitale. Ilè ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Agostino Gemelli di. Ilè morto sul colpo a causa dell’impatto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

