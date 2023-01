Roberto Vittori | chi è l’astronauta | età | carriera | chi è la moglie | figli e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ci siamo, torna anche oggi nel pomeriggio di Rai 1 l’appuntamento con il salotto televisivo di Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Tra i tanti ospiti della puntata, che come sempre si racconteranno a 360° tra lavoro e vita privata, ci sarà anche. Ma conosciamolo più da vicino! La biografia deldell’Aeronautica Militare e dell’ESA (l’agenzia spaziale europea) è nato a Viterbo nel 1964 esattamente il 15 ottobre. Oggi pertanto ha 58 anni. Ha frequentato l’Accademia Aeronautica italiana negli anni ’80 conseguendo poi il brevetto di pilota militare in America. Il suo primo lancio è stato nel 2002. In servizio lo troviamo ad esempio anche Pomezia, in Provincia di Roma, presso la base ...