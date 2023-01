Roberta Martini | l’influencer rapinata in casa | legata con le fascette Portati via soldi e gioielli

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Sono entrati innel cuore della notte in tre: incappucciati e ben organizzati. Un’azione studiata, quella di cui è stata vittima l’ex modella e influencer, sequestrata enel suo appartamento in zona Porta Romana, a Milano. Tre persone “con accento dell’est”, secondo il suo primo racconto, si sono intrufolate nella sua abitazione attraverso un ammezzato del palazzo tra le 2.30 e le 3 della notte tra giovedì e venerdì, immobilizzandola e legandole quindi i polsi con delle. Quindi l’hanno costretto ad aprire la cassaforte. Hanno quindi prelevato e portato via 5mila euro in contanti eil cui valore resta da quantificare. Quindi dopo aver svuotato la cassaforte, i tre hanno liberato l’ex top model 49enne e sono andati via. “Sto bene, ma sono ...

