Roberta Martini | l' influencer ex modella legata e rapinata in casa a Milano | ' Sono sotto choc' Cosa hanno rubato

Notte di terrore a Milano per Roberta Martini. L'imprenditrice e influencer, ex modella, è stata rapinata nel suo appartamento da tre uomini che l'hanno legata con delle fascette. In tre sono entrati la notte scorsa nell'appartamento a Milano della influencer ed ex modella e imprenditrice legandola con delle fascette il tempo necessario per razziare monili il cui valore è ancora da quantificare e 5mila euro in contanti. I tre avevano il volto coperto da passamontagna. Roberta Martini vittima di una rapina tra le mura domestiche nella notte tra giovedì e venerdì. L'ex top model, oggi influencer e imprenditrice di successo nel campo della moda, poco dopo le 3.