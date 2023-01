(Di venerdì 13 gennaio 2023) Caro bollette, in arrivo un nuovo decreto: cosa c'è da sapere? È appena stato emesso il primo decreto del nuovo Governo italiano, che deve però ancora essere pubblicato in Gazzetta... Cna: 2023 all'...

Italia Oggi

Nel frattempo, albergatori,e chi ha un'attività commerciale in zona rischia di ... D'altra parte noi siamoprofessionisti, se non lavoriamo non guadagniamo. Non esistono sussidi di ...... di conseguenza, i costi per i". Tilby, pmi innovativa nata presso l'I3P del Politecnico di Torino e oggi parte del Gruppo Zucchetti, è nata dall'esperienza con negozianti e... Ristoratori liberi di chiudere per ferie anche se c'è la crisi - ItaliaOggi.it Primo tentativo. «Informiamo la gentile clientela che il locale resterà chiuso dal 2 all'11 gennaio. Buone feste».Un’ impennata dei prezzi che tocca i generi alimentari e anche i servizi. Succede in Croazia, che dal primo gennaio fa parte dell’ Eurozona, con l’adozione della moneta unica. La maggior parte degli a ...