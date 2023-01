Rissa tra adolescenti a Palermo | ragazza tirata per i capelli e presa a calci e pugni | il video choc

... ponendo l'accento sulle azioni a suo avviso decisive delle forze regolari,le quali formazioni ... Il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak ha definito questi contrasti "una......il partenariato con gli istituti tecnici del territorio e con le aziende del tessuto produttivo...davanti a un bar di via Emilia Parmense, tre persone denunciate: per loro anche daspo di due ...A sei mesi dalla sparatoria di via di Tocqueville a Milano, avvenuta all’alba tra il 2 e il 3 luglio, che aveva portato a una serie di arresti lo scorso ottobre, la Procura di Milano ha chiesto il rin ...Un 22enne trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele con ferite d'arma da taglio all'addome, non è in pericolo di vita ...