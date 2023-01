Rissa a Napoli | botte da orbi in strada Il video è virale | “Io ti uccido”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPrima si afferrano per la giacca mentre sono uno di fronte all’altro, poi partono insulti e minacce. Infine scatta la lite, con schiaffi e pugni lanciati alla cieca. Intorno delle altre persone, tra cui una donna, che hanno provato inutilmente a dividerli ma che poi si sono fatti ‘risucchiare’ nella. Sono le immagini mostrate da undiventatosul web attraverso i social. I fatti sarebbero accaduti a Fuorigrotta, quartiere dell’area Ovest di. Il tutto è accaduto in, tra i passanti e nel traffico. Infatti, la viabilità ne ha risentito. I due uomini sono anche finiti a terra nel mezzo della carreggiata mentre stavano circolando le automobili. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

