Riscaldamento di casa | come passare da centralizzato ad autonomo

Ildie i relativi costi sono diventati temi di grande attualità specie a causa della crisi energetica e del caro bollette. Cercare di contenere i costi energetici però può non essere ...In breve, quando una famiglia è costretta a rinunciare alo all'utilizzo di ... attraverso l'efficientamento energetico dellae dei suoi impianti. Se consideriamo il problema sotto ...Un contratto di locazione regolare pone degli obblighi sia per l’inquilino che per il locatore. Ecco quali sono quelli del proprietario.Marito e moglie, una volta entrati, hanno provato ad accendere il riscaldamento ma hanno scoperto, loro malgrado, che il misuratore del gas naturale era chiuso ...