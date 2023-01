Riscaldamento climatico | il colosso petrolifero Exxon sapeva tutto già dagli anni ’70 Ma ha sempre detto il contrario

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Alla, seconda compagnia petrolifera privata al mondo, lono benissimo. Ilglobale causato dalle emissioni Co2 è stato previsto dal gruppo statunitense con grandissima precisione e abilità già a partire’70. Peccato che pubblicamente la società (evoluzione della Standard Oil dei Rockefeller) abbiataciuto questi dati affermando anzi l’esatto opposto e negando le ricadute dell’utilizzo di fonti fossili come il petrolio sull’aumento della temperatura. Emerge da documenti interni della compagnia di cui dà conto la rivista Science da cui si vede comefosse ben a conoscenza dei pericoli delglobale, così come altri big dell’industria petrolifera che addirittura avevano individuato il rischio già ...

Il capo del dipartimento di ricerca sull'impattodi Geosphere Austria, Marc Olefs ha ... Pertanto, anche nei periodi diglobale a lungo termine, sono ancora possibili fasi a ...Se il mondo non inizierà a collaborare in modo più efficace per la mitigazione del cambiamentoe l'adattamento allo stesso, nei prossimi 10 anni ilglobale continuerà ad ...Una ricerca su Science ha analizzato documenti interni alla compagnia petrolifera. "I loro scienziati avevano analisi di altissima qualità avendo ...D i fronte a catastrofi naturali come il riscaldamento globale dovrebbe sorgere spontanea la domanda se la natura non debba salvare l’umanità o se invece è la natura ad essere la vittima da salvare. F ...