Rimodulazioni WindTre | 2 euro in più al mese per alcuni clienti mobili

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Stanno colpendo alcune nuove, che comporteranno l’aumento del canone mensile di 2, compensando il tutto con un incremento dei GB a disposizione all’interno dell’offerto (in alternativa potrete anche rifiutare l’aumento del canone mensile). Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, a partire da oggi, venerdì 13 gennaio,con offertericaricabili subiranno l’aumento del costo mensile: sappiate, però, che, a distanza di 24 ore dal primo SMS di rimodulazione, il gestore unico vi offrirà l’opportunità di sottrarvi alle modifiche contrattali, lasciando invariata l’offerta attualmente attiva, come già accaduto in passato con il comando ‘NVAR’ che ha poi condotto alla multa dell’Antitrust. Per l’occasione bisognerà fare ...

MondoMobileWeb.it

Very Mobile 6,99 6,99 euro al mese + 100 Giga in regalo per 1 mese L'operatore virtuale di... che si caratterizzano per: avere un costo fisso per sempre (non si saranno dunque); .10 condivisioni Condividi Tweet Gabriele Congiu VIA FONTE Notizie RelazionateEconomia e Mercato Wind Tariffe, clausola inflazione arriva ai già clienti! Ma si può ... Rimodulazione WINDTRE: da oggi parte l’aumento di 2 euro al mese per alcuni clienti mobili Da oggi, 13 gennaio, alcuni clienti mobile WindTre subiranno una rimodulazione che aumenterà il costo mensile di 2 euro. Tra l'altro, questo aumento, oltre ...WindTre sorprende i clienti anche nel 2023. Confermata la tariffa con Giga senza limiti per i nuovi clienti WindTre inizia questo nuovo anno spingendo forte sull’acceleratore. A gennaio, il provider a ...