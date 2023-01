Rilanciato l’iPhone 13 su Amazon a prezzo competitivo da oggi

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Se si sta pensando di acquistare un iPhone, può essere quest’alquanto interessante soffermarsi sull’offerta proposta daper quanto riguarda13 verde da 128GB di memoria interna. Parliamo di un top di gamma di recente realizzazione che gode ancora di buon appeal, anzi risulta essere un buon affare acquistarlo proprio in questo periodo, quando il suoè senza dubbio più appetibile. Inevitabilmente, con l’avvento sul mercato della nuova famiglia di iPhone 14, il modello precedente risulta costare di meno, seppur non assisteremo mai ad una sua svalutazione. Tutti i dettagli sulla nuova offertaper iPhone 13 disponibile daqui in Italia Nuovi riscontri, dunque, dopo la promozione dello scorso weekend. Ecco quindi che si può approfittare di ...

