Riforma Cartabia | Gratteri | “Un disastro | non degna di un Paese civile” Delmastro FdI | “Ci metteremo mano velocemente”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) “Ci stiamo lavorando, ci“. In un’intervista al Corriere della sera il sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d’Italia, Andrea, ribadisce l’intenzione di modificare lapenalenella parte in cui impedisce di perseguire una serie di reati se manca la querela della vittima. Una novità che sta già provocando vari casi di impunità in tutta Italia e a Palermo ha costretto i pm a chiedere la revoca della misura cautelare per tre mafiosi imputati di sequestro e lesioni. “I fatti successi sono gravissimi e mi sento di poter assicurare che agiremo in fretta”, dice l’esponente del partito di Giorgia Meloni. E annuncia che l’obbligo di querela sarà abolito per i reati “che possono avere a che fare con la criminalità organizzata, come in ...