Riciclo e fai da te con spago | 20 idee per ispirarti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Con ile il fai da te dellosi possono realizzare delle decorazioni niente male. Ammetto che in diversi casi occorre una certa manualità ma quella si può acquisire con il tempo e la pratica. Vi presento diversi spunti edche potete copiare o personalizzare a vostro piacere. Non è il caso di buttare i gomitoli diavanzati, pensate invece a cosa potete crearci. 1. Lettera arredo Fonte immagine Disegnate su del cartone la lettera che preferite e rivestitela cone colla. 2. Cestini inFonte immagine Sono davvero fantastici e fanno una gran figura. 3. Piccole luci con loFonte immagine Avrete senz’altro visto i globi fatti con lo, eccoli in versione ridotta e con lucine. 4. Decorazioni in ...