Richetti sviene alla Camera | ricoverato al Gemelli  I colleghi | «Tanta paura | temevamo un infarto»

QUOTIDIANO NAZIONALE

Malore durante la seduta, forse dovuto a stress o a un calo di ...Malore durante la seduta, forse dovuto a stress o a un calo di ... Matteo Richetti, malore in Aula: trasportato d'urgenza in ospedale Ora il deputato di Azione è ricoverato al Gemelli, si è ripreso durante il trasporto in ambulanza ma resta in ospedale sotto osservazione ...ROMA «Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera, oggi pomeriggio è stato colto da un malore in Aula. Immediatamente soccorso dal personale sanitario della Camera, è stato trasporta ...