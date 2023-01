Richetti dall' ospedale rassicura | Sono già in ripresa

(Di venerdì 13 gennaio 2023) AGI - "Un anno e mezzo senza fermarci mai. Elezioni. Impegni politici. Familiari. Qualche preoccupazione di troppo. Tutto qui". Matteo, su Facebook, sintetizza così le cause del malore accusato ieri alla Camera e affida ai social unazione: "già ine vi ringrazio tutti per la quantità spropositata di affetto che mi state manifestando da ore". "Ringrazio tutto il personale sanitario del Gemelli e anche coloro che mi hanno soccorso alla Camera, per la professionalitaà la gentilezza e soprattutto per la pazienza avuta", aggiunge il capogruppo a Montecitorio del Terzo Polo, accompagnando al testo una foto che ritrae uno spicchio della sua camiciola da degente e il braccio con la cannula per l'accesso venoso.

