Ricerche inutili - Auto sportive e misure maschili | per uno studio inglese c' è relazione

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Amate le? Ebbene, ce l'avete piccolo. Avete capito bene, proprio quello. O, almeno, pensate che lo sia. Da non crederci, ma c'è ancora chi dedica tempo a sostenere teorie come queste, vecchie di qualche decennio. E a farlo non è gente qualsiasi, sedicenti psicologi o sociologi improvvisati. Nossignori, qui stiamo parlando di un poderoso lavoro dal significativo titolo, "Small penises and fast cars: evidence for a Psychological link", opera nientemeno che disi del Dipartimento di Psicologia sperimentale dell'University College di Londra. Ora, qualcuno potrebbe facilmente pensare che menti di tale calibro farebbero meglio ad applicarsi a temi di maggiore rilevanza sociale, ma evidentemente stabilire unatra la percezione delle dimensioni del proprio organo maschile e il giudizio espresso ...