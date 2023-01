Ricerca | scoperto nuovo gene che causa l' autismo

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Torino, 13 gen. (Adnkronos Salute) - Importante passo avanti nella comprensione delle basitiche dell': Caprin1 è unresponsabile di. E' quanto emerge dal Progetto NeuroWes di UniTo, uno studio multicentrico internazionale, coordinato da Alfredo Brusco, docente ditica medica del Dipartimento di Scienze mediche dell'Università di Torino e dellatica medica universitaria della Città della Salute di Torino, sviluppato in collaborazione con l'Università di Colonia e recentemente pubblicato sulla rivista scientifica internazionale 'Brain'. Lo studio, basato sulle nuove tecnologie di sequenziamento del Dna e sullo sviluppo di modelli in vitro di cellule neuronali, ha permesso di dimostrare che mutazioni nelCaprin1 ...

Il gruppo didel Progetto NeuroWes si è dedicato dal 2015 allo studio della genetica dei disturbi dello spettro autistico, grazie alla collaborazione con molti gruppi italiani e il Mount ...Laè pubblicata su 'Nature Climate Change' La neve sta diventando sempre più effimera nelle ... 'Abbiamoche un arbusto estremamente diffuso, il ginepro comune, quando si trova in alta ...Nel nord della Svezia è stato scoperto un maxi giacimento di terre rare. Ad annunciarlo è stato la compagnia mineraria statale del Paese scandinavo, quantificando in oltre un milione di tonnellate la ...Questa scoperta potrebbe rappresentare un tassello importante all ... in collaborazione con l’Università di Colonia. I risultati della ricerca I risultati di questa ricerca sono stati pubblicati sulla ...