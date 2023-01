Restyling del centro | piazza Matteotti riapre per l’inaugurazione della Capitale della cultura

sanzioni sportive garantiste Nelle competizioni sportive la colpevolezza dell'atleta richiede, oltre all'inosservanza di una specifica prescrizione... Le sanzioni antiriciclaggio alIl ...1,6 milioni da utilizzare nei prossimi mesi per iniziare il lungo e importante percorso di messa in sicurezza degli arginifiume, costeggiati da tante abitazioni e con un rischio di esondazioni e ...Fervono i lavori in piazza Matteotti: è infatti agli sgoccioli il cantiere per la riqualificazione del terzo lotto del Centro piacentiniano, ancora poche settimane e tutti i lavori saranno completati, ...Star, in occasione dei suoi 75 anni, si rilancia e presenta il suo nuovo posizionamento con una campagna pubblicitaria firmata da Herezie Milano ...