Resta incinta per la terza volta | l' azienda la assume a tempo indeterminato | ' Temevo che mi licenziassero'

e viene assunta a tempo indeterminato. La prossima settimana partorirà il suo primo maschietto che arriva dopo due bambine, di 11 e 7 anni e Lorena Piras , 31enne di Macomer esplode di ...La sua vicenda ha fatto notizia in un momento in cui, purtroppo, la gravidanzaancora un fattore che troppo spesso mette a rischio il lavoro per le donne. 'Spero che quello che è successo a me ...Resta incinta e viene assunta a tempo indeterminato. La prossima settimana partorirà il suo primo maschietto che arriva dopo due bambine, di 11 e 7 anni e Lorena Piras, 31enne di ...La prossima settimana partorirà il suo primo maschietto che arriva dopo due bambine, di 11 e 7 anni e Lorena Piras, 31enne di Macomer esplode di gioia. Specie dopo che alla lieta notizia, ...