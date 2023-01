Resta incinta del terzo figlio | l’azienda le propone un contratto a tempo indeterminato | “Lavoro e maternità si possono conciliare”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tra una settimana arriverà il suogenito, il primo maschietto dopo due bimbe che adesso hanno 7 e 11 anni: ma Lorena Piras, 31enne di Macomer, in provincia di Nuoro, non deve preoccuparsi del futurodi manutenzione e vendita di impianti a legna e pellet per la quale lavora, la Sardafuoco, le ha fatto sapere che intende assumerla con un. La donna lo ha saputo lo scorso 22 dicembre. “È stato un bel regalo in vista del Natale e dell’anno nuovo che stava arrivando – spiega all’Ansa Lorena – quasi non potevo crederci essendomi fatta mille problemi per annunciare la mia gravidanza al titolare del(Mirko Manca di 33 anni, ndr), anche se ho capito subito che non mi avrebbe ostacolata: quando gli ho parlato della mia gravidanza ha avuto ...

