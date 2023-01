Regolamento quarti di finale Coppa Italia 2022 2023 | chi gioca in casa? Ecco come funziona

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Con gli ottavi diche entrano nel vivo, si inizia a definire il quadro deidi. Non ci sono novità regolamentari sullo svolgimento del prossimo turno. Ilinfatti parla chiaro: “In ogni gara hanno diritto are inle società cui è stata attribuita la posizione d’ingresso in tabellone contrassegnata dal numero più basso”. Inoltre “nel caso in cui, per effetto di quanto precede, due Società si trovino a disputare, nello stesso giorno solare, la propria gara interna deidisul medesimo campo, la Società cui è stata attribuita la posizione in tabellone contrassegnata dal numero più basso mantiene il diritto dire ...