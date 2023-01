Regionali | Meloni | “Rocca persona giusta | daremo buon governo al Lazio”

Fratelli d'Italia ha presentato le sue liste per lelombarde, in programma il 12 e 13 febbraio. Il capolista a Milano è Vittorio Feltri, già ...per portassero avanti quello che Giorgia...... per questo ho accettato la candidatura per la corsa alle elezionie sono convinta di ... ma ha danneggiato anche Fratelli d'Italia e Giorgia. Ho avuto l'onore di conoscerla e si è ...'La sua competenza, la sua concretezza e il suo prestigio sono garanzie indiscutibili per dare a una delle Regioni più importanti d'Italia il buongoverno del centrodestra'.inizia a prendere la forma di un vero e proprio incubo», dice il coordinatore regionale del sindacato, Alessandro Atzeni, che pure è sostenitore Fratelli d’Italia, come emerge sui profili social su ...