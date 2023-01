Regionali | depositate le liste I candidati di Moratti e Majorino

Affaritaliani.it

le liste. Ecco i candidati di Moratti e Majorino La prima lista ad aver depositato le candidature per lein Lombardia alla Corte d'Appello di M ilano è la civica di ......di essersi appropriato dall'aprile del 2010 al giugno del 2012 di 500mila euro di fondi. ...correnti entrambi intestati al Gruppo Consiliare a più riprese si è appropriato di somme... Regionali, depositate le liste. Ecco i candidati di Moratti e Majorino Sono stati presentati questa mattina allo Yacht Club di Como i sei nomi dei candidati locali proposti da Fratelli d’Italia per la corsa alle Regionali. La lista di FdI comprende Stefano Molinari, ex a ...Il più grande deposito di terre rare conosciuto in Europa è stato scoperto in Svezia: cosa significa la novità per il futuro del continente Si tratta davvero di una svolta nel settore materie prime