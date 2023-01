Regionali 2023 | Della Rocca e Ballico presentano la loro campagna elettorale

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Roma – È tutto pronto per l’aperturadi Daniela, già sindaco di Ciampino, e Paolo, già primo cittadino di Palombara Sabina e consigliere regionale del Lazio uscente, entrambi candidati al consiglio regionale del Lazio nella listaLega, che sostiene il candidato presidente del centrodestra Francesco, in occasione delle elezionidel Lazio, fissate per il 12 e il 13 gennaio. La presentazione si svolgerà il prossimo sabato 14 gennaio, a partire dalle ore 10.30, presso il Pala Atlantico, situato in viale dell’Oceano Atlantico, 271/D, zona Eur, a Roma. Cittadinanza e stampa sono invitati a partecipare. (Il Faro online)ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. ...