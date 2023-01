Reggio Calabria | due cani sono stati legati all’auto e trascinati sull’asfalto | uno è morto

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Due cagnolinestate legate con un cappio ad un’auto e trascinate. Una delle due è morta per le gravi ferite riportate. E’ accaduto a. La denuncia è stata fatta dalla Lav (Lega anti vivisezione) in un comunicato, “l’atroce trattamento riservato a due giovani cagnoline che vivevano libere sul territorio a Palizzi e che erano in attesa di essere trasferite presso il rifugio gestito dall’associazione Anime Randagie di Bovalino che le aveva accudite fino al giorno precedente all’aggressione”. Le volontarie “le hanno trovate ancora legate tra loro, la sopravvissuta, con gravi ferite e sotto shock, accanto al corpo senza vita della compagna. Si tratta dell’ennesimo atto di violenza con il medesimo modus operandi: il trascinamento dicon mezzi a motore fino a causare ...

REGGIO CALABRIA – Legate tra loro con un cappio e trascinate con un'auto fino alla morte di una delle due. È questo, denuncia la Lav in un comunicato, «l'atroce trattamento riservato a due giovani cag ...