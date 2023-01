Real Sociedad | UFFICIALE | rinnova il ds

Sportitalia

...30 Anadolu Efes - Bayern 19:00 algiris - Crvena Zvezda 20:00 Olympiacos -Madrid Visualizza ...16:15 Espanyol - Betis 18:30 A. Madrid - Valladolid 21:00 Siviglia - Cádiz CALCIO - ...- Athletic Bilbao è una partita della diciassettesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming. Con la facile vittoria della ... Real Sociedad, il DS Olabe rinnova fino al 2026 Real Sociedad-Athletic Bilbao è una partita della diciassettesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...