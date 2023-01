Rassegna stampa | le prime pagine dei quotidiani sportivi del 13 gennaio

Milano Finanza

... al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 13 gennaio 2023Ladi Calciomercato.it vi ...Leggi i commenti: tutte le notizie 13 gennaio 2023 La rassegna stampa di Caffè Affari – 13 gennaio C’è grande attesa tra i tifosi dell’Empoli per la gara in programma lunedì sera contro la Sampdoria. Come comunicato dalla società toscana, i biglietti relativi al settore Maratona sono già esauriti.Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Dopo il solo punto ottenuto (pareggio con l'Empoli di Paolo Zanetti) nelle prime due partite adesso si lavora sul ...