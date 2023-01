Agenzia ANSA

Gang, il 21enne finito in carcere lo scorso ottobre, assieme ad altri tra cui ilSimba la Rue (ora ai domiciliari), per la sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio in via di ... Rapper Baby Gang resta in carcere, 'non è tossicodipendente ... Il gip ha respinto la richiesta avanzata dall'avvocato del rapper lecchese, che aveva proposto la sua collocazione in una comunità protetta per curarsi dal vizio ...L'uso di "cannabinoidi" in questo caso non è "qualificabile come dipendenza in senso stretto ma piuttosto espressione di uno stile di vita" comune "all'enorme maggioranza di coloro che fanno parte del ...