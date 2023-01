Rafa Nadal | dalla terra rossa all’acqua azzurra

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La leggenda del tennisel– primo per titoli vinti (22) del Grande Slam – sarà uno dei team owner nel campionato mondiale E1 UIM, il primo campionato al mondo di barche a propulsione elettrica. Il pluridecoratoparteciperà alla stagione inaugurale, che prenderà il via nel corso dell’anno, con un suo team, che gareggerà contro quelli che hanno già firmato, tra cui il Venice Racing Team. Probabilmente non tutti sanno che lo sportivo maiorchino più titolato di sempre, universalmente apprezzato per il suo incredibile talento con la racchetta da tennis, è infatti anche un grande sostenitore della conservazione degli oceani, missione che condivide con E1 Blue Action, il programma progettato per ripristinare gli ecosistemi marini lungo le coste delle città che ospiteranno le tappe del campionato, con ricadute concrete sulle ...

