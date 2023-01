Rabbia in Usa dopo la morte di un 31enne | morto come George Floyd

Piene dianche le parole di Mashea Ashton, fondatrice della Digital Pioneers Academy, la scuola di Washington dove Anderson insegnava inglese, riportate dalla Cnn."Siamo arrabbiati - ha detto -...... che non si è opposta al progetto presentato lo scorso anno da Dublino, ma ha scatenato la...del nostro ultimo numero in edicola Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di Wired...La polizia di Los Angeles ha ammazzato tre persone quest'anno, una di loro è un membro della mia famiglia", lanciando l'hashtag #JusticeForKeenan.Piene di rabbia anche le parole di Mashea Ashton, ...Lo sciopero dei benzinai, proclamato in Italia per il 25 e il 26 gennaio contro le misure del decreto sulla "Trasparenza dei prezzi dei carburanti", è al momento congelato. È il risultato dell'incontr ...