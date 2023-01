Pianeta Milan

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine deiitaliani ed esteri di oggi, venerdì 13 gennaio 2023La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 13 gennaio 2023, dei ...Le prime pagine deidi oggi in edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali... Quotidiani sportivi, le prime pagine: è il giorno di Napoli-Juventus "Il mediano, autore del gol qualificazione, è in scadenza di contratto: si tratta il rinnovo, non senza difficoltà. L’esterno, l’uomo-assist promesso alla Reggina, tolto dal mercato" la situazione ...Calciomercato Sampdoria, Dragovic ancora nel mirino dei blucerchiati: Baldini propone una nuova contropartita La Sampdoria non si arrende davanti al muro eretto dalla Stella Rossa per Aleksander Drago ...