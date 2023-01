Questa tabella sugli eventi avversi dei vaccini anti-Covid sui bambini tra i 6 mesi e i 17 anni è falsa

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il 13 gennaio 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un tweet in cui sono riportati i dati di un presunto report del sistema di sorveglianza statunitense Vaers. Le cifre riguarderebbero il numero diche hanno colpito idai 6ai 17dopo la vaccinazione contro la-19 al 30 dicembre 2022. Nel tweet è presente un testo che recita: «61.000 lesioni edine adolescenti. 179sono morti dopo iVAERS REPORTDA 6-17AL 30 /12/2022». Si tratta di un’informazione. Vediamo perché. Il ...

La Gazzetta dello Sport

... CIO di BlueBay - Tuttavia, i commenti della Federal Reserve continuano a respingereipotesi ... affermando che la società ha unadi marcia sottovalutata che può favorire la ...... ma i dati attuali sono eterogenei e i dati a lungo termine hanno, infase, un follow - up ovviamente più breve rispetto alle varianti precedenti. La2 mostra i dati provenienti dagli ... Carico interno e carico esterno: cosa sono e a cosa servono nell'allenamento del runner Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Violenza, sangue, stupri: il serial killer francese condannato all'ergastolo per aver ucciso sette donne tra il 1991 e il 1997 ...