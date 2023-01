Quella legge che condanna il Pd

Leggi su nicolaporro

Il Pd si appresta a celebrare il rito delle primarie per scegliere il prossimo segretario. Ma più che la resa dei conti, sarà la resa a Conte. Povero Pd! Ragiona come un partitone quando ormai, scissione dopo scissione, è diventato un partitino. I suoi esponenti parlano e pensano in grande, come se la realtà dei numeri non esistesse. Ma c'è una regola della politica che non è mai stata contradetta ed è questa: se sei piccola puoi pensare di diventare un giorno grande (la parabola di Fratelli d'Italia insegna), ma se sei stato grande e ti se smagrito, grande non ritornerai mai più.