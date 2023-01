“Quarto Grado” | torna su Rete4 il programma condotto da Gianluigi Nuzzi

(Di venerdì 13 gennaio 2023) “”,su Retequattro ildacon Alessandra Viero Venerdì 13 gennaio, alle ore 21.25, su Retequattro,l’appuntamento con “”. In conduzione, con Alessandra Viero. Ila cura di Siria Magri apre con il giallo di Alice Neri, la 32enne di Rami di Ravarino, in provincia di Modena, trovata carbonizzata nel bagagliaio della sua macchina il 18 novembre scorso. Quello che gli inquirenti stanno cercando di capire è se Mohamed, il ragazzo tunisino accusato dell’omicidio, abbia avuto o meno dei complici Leggi anche: Al centro della puntata, anche la vicenda di Liliana Resinovich, la ...

