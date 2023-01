Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi | 13 gennaio 2023

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Questa sera, venerdì 13, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono lesulla puntata di? E gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Il programma a cura di Siria Magri apre con il giallo di Alice Neri, la 32enne di Rami di Ravarino, in provincia di Modena, trovata carbonizzata nel bagagliaio della sua macchina, il 18 novembre scorso. Quello che stanno cercando di capire gli inquirenti è se Mohamed, il ragazzo tunisino accusato dell’omicidio della donna, abbia avuto o meno dei complici. Al centro della puntata, pure la vicenda di ...

Inoltre, con questa recente spinta al rialzo, alcuni titoli della marijuana sono stati indi ...record per l'anno fiscale 2023 e ha riaffermato la propria guidance finanziaria per il...", questa sera alle 21.25 su Rete 4 torna il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con il giallo di Alice Neri, la 32enne di ...Prima puntata del 2023 di Quarto Grado , il programma di Rete 4 che si occupa di cronaca nera e gialli, condotto da Gianluigi Nuzzi e ...Emergono gli scatti del matrimonio della giornalista Alessandra Viero: il look stupefacente fa eco al suo stile asciutto e originale.