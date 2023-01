Quarto Grado | alle 21 25 su Rete 4 | ospiti e anticipazioni della puntata

", questa sera alle 21.25 su Rete 4 torna il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con il giallo di Alice Neri, la 32enne di ...Tuttavia, stiamo parlando di un giocatore che non è stato ancora indi mettere le mani su ... e si trova nella parte alta del tabellone, nelvirtuale di Felix Auger - Aliassime. In United ...Prima puntata del 2023 di Quarto Grado , il programma di Rete 4 che si occupa di cronaca nera e gialli, condotto da Gianluigi Nuzzi e ...Emergono gli scatti del matrimonio della giornalista Alessandra Viero: il look stupefacente fa eco al suo stile asciutto e originale.