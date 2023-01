Quante coppie scoppiate nel 2022 | nell’elenco anche nomi incredibili

Leggi su sologossip

(Di venerdì 13 gennaio 2023) L’elenco dellenelè davvero molto lungo. Tanti vip hanno deciso di dirsi addio e non ci sono soltanto Ilary e Totti Ilsarà ricordato come l’anno degli amori finiti. Durante lo scorso anno, infatti, numerosefamose hanno deciso di porre fine alla loro relazione. In alcuni, c’è chi giura L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.