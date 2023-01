“Quando torna Antonino…” GF Vip | Donnamaria se lo lascia sfuggire | ha già avvisato Antonella

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Antonino Spinalbese è ancora in ospedale: l’hair sylist è uscito dalla casa del GF Vip per un’ operazione di routine. Inizialmente si pensava che potesse aver visto la figlia Luna Marì avuta dalla relazione con Belen Rodriguez. In realtà si è sottoposto ad accertamenti medici, come poi ha spiegato Alfonso Signorini in collegamento con il vippone dalla sua stanza d’ospedale: “Gli accertamenti stanno andando per il meglio e presto tornerai nella Casa”, ha confessato il padrone di casa. “Certo, non mollo. io sto benissimo dai, mi sono preso un po’ di ferie”. Non è un mistero infatti che Antonino Spinalbese soffra di una malattia autoimmune al pancreas che lo costringe a un costante screening di controllo che lo porta a rimanere continuamente monitorato. Durante l’ultima puntata, l’hair stylist ha annunciato che a breve avrebbe fatto ritorno nella casa, continuando così il suo percorso. ...