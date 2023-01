(Di venerdì 13 gennaio 2023) Secondo tentativo dicronometrata a St., in Austria, dove le atlete della Coppa del Mondo di sci alpino si preparano al weekend di gare veloci sulla pista denominata “Karl Schranz”. Ieri si sarebbe dovuta tenere la primama la tanta neve cadutanotte ha impedito il regolare svolgimento del. Diventa dunque fondamentale chesi possa procedere senza intoppi, in caso contrario verrebbe cancellata la gara. LA DIRETTA LIVE DELLADIFEMMINILE A ST.DALLE 10.30 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI WENGEN DALLE 12.00 Cresce dunque l’attesa per vedere nuovamente in pista. La bergamasca non gareggia infatti in Coppa del Mondo da ...

OA Sport

Non penso che un giocatore possa essere messo dain questo modo per tanti mesi, non è giusto "... " Cosa non ha funzionatovolevo andare via le cose non hanno funzionato come volevamo ...Mamai La verità è che sarebbe bastato guardare gli orari e le coincidenze delle partite in ... Un uomo che, fino a poco tempo fa, facevadellapiù calda del tifo giallorosso. 'Si ... Quando parte Sofia Goggia oggi nella prova di discesa a St. Anton: orario, programma, pettorali, tv, streaming Maestre d’asilo accusate di violenze: sono venticinque le famiglie che si sono costituite parte civile, ieri, nel procedimento che vede imputate una 57enne di Ugento (provincia di ...Non si fermano le polemiche sulla vacanza extra lusso di Giuseppe Conte a Cortina D'Ampezzo. Anzi, c'è di più, il caso arriva in Parlamento. È pronta un'interrogazione parlamentare da parte del Terzo ...