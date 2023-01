Qatargate | si cambia | parlamentari Ue non potranno fare i lobbisti per due anni

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La conferenza dei presidenti dei gruppi dell’Eurocamera ha dato mandato ufficiale alla presidente Roberta Metsola per partire con l’annunciata stretta su lobby e porte girevoli messa in campo dopo il. Si tratta di un pacchetto di misure volte ad aumentare la “trasparenza, l’etica e a migliorare i rapporti di lavoro con i Paesi terzi”. Lo ha spiegato ai cronisti il capogruppo di Id Marco Zal termine della riunione tra Metsola e i capigruppi. “Sarà un percorso abbastanza rapido. Siamo ottimisti sul fatto che per una volta l’Eurocamera possa lavorare in maniera unitaria”, ha sottolineato l’eurodeputato leghista., stop per dueIl primo obiettivo è prevedere un periodo di “cooling off” per gli ex eurodeputati che vogliano diventare: fino a 24 mesi, dopo la fine del ...