(Di venerdì 13 gennaio 2023) Pacchetto di 14 misure anti - corruzione La presidente dell'Europarlamentoha proposto un pacchetto di 14 misure anti - corruzione, per prevenire un nuovo scandalo: 'Tutti i ...

Pacchetto di 14 misure anti - corruzione La presidente dell'EuroparlamentoMetsola ha proposto un pacchetto di 14 misure anti - corruzione, per prevenire un nuovo scandalo: 'Tutti i gruppi mi hanno detto di andare avanti'. 'Alcune regole ci sono già: ...Lo dice la presidente del Parlamento europeoMetsola - intervistata da Repubblica - che ha ... Qatargate, Roberta Metsola: "Taglio delle pensioni se condannati" Al Parlamento europeo come in Commissione: chiunque, dismessi i panni da deputato Ue, voglia passare dall'altro lato della barricata, e vestire quelli da lobbista, dovrà prima ...Sullo Scandalo Qatargate, Roberta Metsola, presidente dell'Europarlamento, ha prospettato lo stop alle pensioni e altri provvedimenti nei confronti delle personalità coinvolte. "Sulle interferenze str ...