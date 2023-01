Qatargate | Cozzolino si dimette da Commissione | ' pronto a essere sentito' **

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Roma, 13 gen (Adnkronos) - “La richiesta di revoca dell'immunità avanzata nei confronti dell'on.si compone di poche battute ed è articolata su una ipotesi investigativa che non sembra riguardarlo atteso che niente e nessuno lo coinvolge direttamente". Lo comunicano, per conto dell'onorevole Andrea, gli avvocati Federico Conte, Dezio Ferraro, Dimitri De Becó. "L'on., come anticipato, chiederà didallaGiurì per ribadire la sua totale estraneità ai fatti e rispondere a tutte le domande che gli verranno poste. Al fine di consentire la massima trasparenza e serenità nello svolgimento dei lavori, l'on.ha già comunicato le sue dimissioni dallePegasus e dalla delegazione ...

La Svolta

Il diktat : evitare un nuovo. Verso una linea più dura Dopo lo scandalo che ha coinvolto ... Via l'immunità per Andreae Marc Tarabella Continuando a difendere il nome del Parlamento ...Leggi Anche, Metsola chiede la revoca dell'immunità per gli europarlamentarie Tarabella Revoca dell'immunità La revoca dell'immunità pere Tarabella 'Lunedì ... Ultimo'ora: **Qatargate: Cozzolino si dimette da Commissione ... Il Parlamento europeo prende contromisure e annuncia un giro di vite per evitare nuovi «Qatargate». Cominciando dalla revoca degli accrediti agli ex componenti dell’Eurocamera, al blocco della pension ...La presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola propone un pacchetto anticorruzione: tagliate le pensioni agli eurodeputati condannati nel Qatargate ...