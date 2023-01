Qatargate | Cozzolino lascia tutti gli incarichi alla Ue | ' Parlerò con gli inquirenti'

TGCOM

Via sia dalla commissione Pegasus sia dalla delegazione Maghreb. È questa la decisione assunta da Andreain seguito agli sviluppi sul. L'eurodeputato ha già comunicato le sue dimissioni " al fine di consentire la massima trasparenza e serenità dei lavori ". Per il suo conto hanno ..., l'europarlamentare Andreaha annunciato - tramite i suoi legali - di aver lasciato tutti i suoi incarichi in Ue e di pronto a parlare con gli inquirenti. Gli avvocati di... Qatargate, Cozzolino lascia gli incarichi in Ue: pronto a essere sentito Gli avvocati di Cozzolino hanno spiegato che "la richiesta di revoca dell'immunità avanzata nei suoi confronti si compone di poche battute ed è articolata su una ipotesi investigativa che non sembra r ...L’eurodeputato Pd Andrea Cozzolino si dimette dalla commissione Pegasus e dalla delegazione Maghreb, per essere sentito essere sentito dalla ...