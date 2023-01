Puigdemont | lotterò per la giustizia in Ue fino alla fine

(Di venerdì 13 gennaio 2023) "Siamodella lotta giudiziaria europea e la porterò avantiall'ultimo": è quanto sostenuto in un video dall'ex presidente catalano Carles, come reazionedecisione della ...

Il riferimento diè ai ricorsi presentati presso la giustizia Ue in merito alla sua situazione, dopo esser stato imputato in Spagna per diversi reati ed essersi stabilito all'estero. Tali ...Il riferimento diè ai ricorsi presentati presso la giustizia Ue in merito alla sua situazione, dopo esser stato imputato in Spagna per diversi reati ed essersi stabilito all'estero. Tali ...