Puglia | 45 milioni per 150 interventi diffusi sul territorio

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 13 gennaio 2023) BARI – “Il 2023 si apre con una buona notizia per tutte e sei le province pugliesi: sono in arrivo circa 45di euro che la Regionemette in campo per realizzare 150per la cura e la messa in sicurezza dele, tra questi, anchesu alloggi popolari, scuole, impianti sportivi, strade, illuminazione. Sono quindi risorse che andranno a beneficio dei Comuni e dei cittadini perché finalizzate ad azioni molto concrete e tempestive per la tutela del patrimonio e dei servizi pubblici”. Lo ha evidenziato il presidente della Regione, Michele Emiliano, commentando un pacchetto di delibere approvate dalla Giunta regionale e di provvedimenti amministrativi completati dal Dipartimento Bilancio, Affari generali e ...