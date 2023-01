(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ladi unè un evento traumatico, un momento di frattura che mette in dubbio il futuro dell’individuo e lo costringe a confrontarsi in modo diretto con la malattia, con i cambiamenti fisici ed emotivi legati alle cure e con altri aspetti fondamentali relativi alla sua identità, ai suoi valori e alle sue priorità. Leggi anche ›al seno e dieta corretta: la prevenzione passa anchetavola ›al seno, le parole “giuste” sono una terapia Terapie per i ...

Io Donna

... contributi per la continuità dell'attività die per un progetto finalizzato al ... e soprattutto di sicurezza per il paziente, dal momento che tutto il percorso,produzione alla ...... una palestra di riabilitazione, due sale per la fisioterapia, uno studio di, uffici ... Oggi bisogna prevenire su tre livelli,sensibilizzazione sino all'accompagnamento di chi è ... Psiconcologia: dalla diagnosi di un tumore, come affrontare la cura del corpo e della mente La paziente oncologica spesso viene travolta dalla nuova situazione, senza avere gli adeguati strumenti per viverla. È questo uno dei compiti della psiconcologia che, studiando il processo di ...