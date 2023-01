Prosegue la rassegna Sabato d’Autore alla BiblioteCanova

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ilpomeriggio le porte delladi via Chiusi all’Isolotto sono aperte, dalle 16 alle 19, per una serie di incontri, gratuiti, ricchi di spunti e riflessioni fra libri, artisti e cantautori. I sette eventi settimanali sono organizzati da Associazione Lucana Firenze e presentati da Giancarlo Passarella, scrittore e presidente di Ululati dall’Underground – Associazione di Promozione Sociale, in collaborazione con il Quartiere 4 del Comune di Firenze. Giancarlo Passerella ha dichiarato: “.. Il 10 Giugno a Villa Vogel abbiamo avuto l’anteprima del libro su Georges Brassens con Beppe Chierici (pubblicato dlucana Villani Editore): in quella occasione Mirko Dormentoni (presidente del nostro quartiere) ed Antonella Di Noia (neo nocchiera dell’Associazione Lucana a Firenze) hanno pensato ad ...

S&H Magazine

... la più importanteal mondo di moda maschile che ospita le collezioni di 790 marchi per il ... "Dobbiamo continuare a difendere in modo molto forte il nostro made in Italy",Luca ...La, voluta dall'Amministrazione comunale con l'obiettivo di dar voce ai protagonisti del contemporaneo - giornalisti, scrittori, saggisti, studiosi -proponendo tre appuntamenti ... Prosegue a Sassari la rassegna “Teatri in via di estinzione” Il sabato pomeriggio le porte della BiblioteCanova di via Chiusi all'Isolotto sono aperte, dalle 16 alle 19, per una serie di incontri d'Autore, gratuiti, ricchi di spunti e riflessioni fra libri, art ...Nel suo fondo per il Corriere dello Sport, Italo Cucci si sofferma su Spalletti e Allegri, due che "già dirli toscani è un modo per cavarsela con poco, un’indicazione etnica da lasciare alle guide tur ...