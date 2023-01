Prosegue il lavoro pre-gara | domattina rifinitura a porte chiuse e convocati per l’Ascoli

CAMPOBASSO - Il centrosinistra alper trovare una intesa sulle Regionali. Nei giorni scorsi si sono riuniti Pd, 5 Stelle e ... 'Militanti, dirigenti e amministratori del Pd -Faciolla - ...... in base ad un investimento regionale nell'ambito dei Piani Infratel del Piano Bul, è alnel ... -- peraltro opportunamente segnalato dai gestori dei sottoservizi, dove sono collocate ...Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da un lavoro sul possesso palla tattico. La seduta di rifinitura in vista della sfida di domenica contro… ...L'esempio positivo di una piccola azienda in Sardegna per cui la maternità non è da considerare un fattore negativo sul lavoro. Ma in troppi ancora non lo capiscono ...