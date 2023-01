Pronostico Napoli - Juventus | Under 24 5 tiri totali a quota 2 00

La Gazzetta dello Sport

- Juventus La diciottesima giornata di Serie A si apre con il Big Match- Juventus. Nella giornata di sabato in campo le milanesi e lunedì sera chiude il turno il posticipo ...Ha giocato in entrambe le squadre, nella Juventus di Platini e neldi Maradona, anche se da opinionista è stato spesso più vicino alle posizioni bianconere che a quelle azzurre. Massimo Mauro è un doppio ex che dice sempre la sua senza pensarci troppo. Lo ha ... Napoli-Juve, il pronostico di Ciro Ferrara: "Sto sudando" Intervistato da "Numero-diez.com", Gennaro Iezzo, ex portiere, tra le altre, del Napoli, analizza brevemente il match che i partenopei giocheranno stasera al Maradona contro la ...Le parole di Ciro Ferrara alla vigilia di Napoli-Juventus fanno riferimento a due figure importanti per la storia di entrambi i club ...