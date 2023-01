Professioni | ‘La Scala società tra avvocati’ lancia quarta edizione ‘Youth Programme’

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – ‘Latrarinnova anche nel 2023 il suo impegno nell’offrire opportunità concrete a chi si affaccia per la prima volta al mondo della professione legale eladi ‘LaYouth, iniziativa dedicata ai giovani talenti, che si rivolge a 20 neolaureati in Giurisprudenza interessati a un percorso di approfondimento teorico e pratico focalizzato sul diritto bancario. Il progetto porterà i 4 più meritevoli a un inserimento nello Studio per un percorso di pratica forense retribuita. Il nuovo bando è online dal 9 gennaio e potranno accedere alle selezioni tutti coloro che possiedono una laurea specialistica in Giurisprudenza, sono dotati di una forte motivazione e hanno una predilezione ...